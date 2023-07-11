Рифката Минниханова выбрали президентом Академии наук Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рифката Минниханова выбрали новым президентом Академии наук Татарстана. Как сообщает источник «Реального времени», его кандидатуру на тайном голосовании поддержали единогласно. По другим данным, был один голос против.

Кандидатуру доктора технических наук Рифката Минниханова выдвинул занимавший до сегодняшнего дня пост президента Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов. Она была единственной.

Напомним, Рифката Минниханова избрали академиком АН Татарстана в конце июня 2023 года. На сегодняшний день он возглавляет ГБУ «Безопасность дорожного движения».



Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Рифкат Минниханов родился 1 июня 1955 года в деревне Новый Арыш Рыбно-Слободского района ТАССР. Он — родной брат раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Образование Рифкат Минниханов получил в Казанском высшем военном инженерном училище. В 1977—1982 годах служил в составе группы Советских войск в Германии, в 1982—1989 годах в Казанском высшем военном инженерном училище. С 1992 по 1997 год занимал пост заместителя начальника УГАИ МВД Татарстана, а затем до 2016 года был главой Управления ГИБДД МВД по РТ — главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по республике.



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Ирина Плотникова