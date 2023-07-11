С 11 июля сотрудники ГИБДД будут ограничивать право уклонистов садиться за руль

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С сегодняшнего дня, 11 июля, в силу вступил приказ МВД России, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут ограничивать право садиться за руль тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат.

Решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета.

— В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД РФ <...> информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится должностным лицом соответствующего территориального органа МВД или поступает в автоматическом режиме в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции, — говорится в приказе, который приводит ТАСС.

Уточняется, что ограничение будет отменено только после поступления соответствующего решения, сформированного в реестре воинского учета.



Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава ГИБДД России Михаил Черников обращал внимание, что граждане, не явившиеся по повестке в военкомат, не смогут ни обменять водительские удостоверения, ни зарегистрировать автомобили. Он подчеркнул, что информационная база обновляется каждый день.



В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра воинского учета. За неявку военнообязанного в военкомат без уважительной причины после истечения 20 дней предусматриваются ограничения. Так, ему могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита.

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Илина Хакимова