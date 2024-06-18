Владимир Путин утвердил приоритетные направления научно-технологического развития страны

Владимир Путин подписал указ, определяющий приоритетные направления развития науки и технологий в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, правительство должно определить объем финансирования и порядок реализации мероприятий, связанных с разработкой и внедрением наукоемких технологий. В том числе эти мероприятия должны быть реализованы в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства.

В течение шести месяцев правительство должно обеспечить единство применения приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоемких технологий при реализации государственной политики в области науки и техники. Также необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Приоритетными направлениями научно-технического развития являются:

высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика;

превентивная и персонализированная медицина;

обеспечение здорового долголетия;

высокопродуктивное и устойчивое к изменениям природной среды сельское хозяйство;

безопасность получения, хранения, передачи и обработки информации;

интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства;

укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования;

адаптация к изменениям климата, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Перечень важнейших наукоемких технологий включает критические технологии в сферах энергетики и медицины, сельского хозяйства, хранения и передачи информации, создания доверенного и защищенного системного и прикладного программного обеспечения, транспортные технологии для различных сфер применения, в том числе беспилотные и автономные системы.

Также в перечень включены сквозные технологии, основанные на методах синтетической биологии и генной инженерии, технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками, технологии производства малотоннажной химической продукции, включая особо чистые вещества, для фармацевтики, энергетики и микроэлектроники.

В начале года премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития по направлению «Технологический рывок».

Разиль Самигуллин