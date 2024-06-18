Перу планирует увеличить экспорт какао и кофе в Россию

Фото: Максим Платонов

Посол Перу в Москве Хуан Хенаро дель Кампо Родригес заявил о планах по увеличению экспорта какао и кофе из своей страны в Россию. Он отметил, что у Перу есть хорошие перспективы для экспорта какао, а также выразил желание расширить поставки кофе на российский рынок, сообщает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что перуанский кофе уже известен в России, но его экспорт можно увеличить еще больше. По словам посла, производители из Перу активно участвуют в различных мероприятиях, посвященных продуктам питания, которые проходят на территории России. Особенно он выделил выставку WorldFood Moscow, которая ежегодно проводится в сентябре в Москве. На ней у Перу есть свой стенд.

Появление нового поставщика какао и кофе для России было бы актуально, поскольку, согласно аналитике «Контур.Маркета», в России выросли цены на американо (+12%), при этом спрос на него упал только на 4%. На втором и третьем местах среди подорожавших напитков — капучино и латте (+8%), причем капучино стали покупать на 1% чаще, а латте — на целых 11%.

Разиль Самигуллин