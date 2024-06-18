Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызвавшей ботулизм в ряде регионов России
Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызывающей ботулизм. В связи с деятельностью компании болезнь была зафиксирована в нескольких регионах России. В настоящее время работа организаций приостановлена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Роскомнадзор также сообщил, что предприятие, в котором производились продукты, расположено рядом со свалкой в промышленной зоне. Ведомство сообщило, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.
Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании трех человек, связанных с массовым отравлением блюдами из службы доставки в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди задержанных — руководитель компании по производству продукции, гендиректор компании по приготовлению и доставке еды и руководитель отдела качества.
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