Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызвавшей ботулизм в ряде регионов России

Фото: Динар Фатыхов

Роспотребнадзор выявил поставщиков и производителей продукции, вызывающей ботулизм. В связи с деятельностью компании болезнь была зафиксирована в нескольких регионах России. В настоящее время работа организаций приостановлена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Роскомнадзор также сообщил, что предприятие, в котором производились продукты, расположено рядом со свалкой в промышленной зоне. Ведомство сообщило, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке.

Сегодня Следственный комитет России сообщил о задержании трех человек, связанных с массовым отравлением блюдами из службы доставки в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди задержанных — руководитель компании по производству продукции, гендиректор компании по приготовлению и доставке еды и руководитель отдела качества.

Разиль Самигуллин