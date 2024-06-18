Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В аэропорту Пхеньяна главу государства встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает РИА «Новости».

О визите Владимира Путина в КНДР стало известно вчера. В стране он пробудет 19 и 20 июня. После посещения Северной Кореи глава государства посетит Вьетнам.

В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда являлся Ким Чен Ир, отец действующего лидера.

Разиль Самигуллин