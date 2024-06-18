Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В аэропорту Пхеньяна главу государства встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает РИА «Новости».
О визите Владимира Путина в КНДР стало известно вчера. В стране он пробудет 19 и 20 июня. После посещения Северной Кореи глава государства посетит Вьетнам.
В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда являлся Ким Чен Ир, отец действующего лидера.
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