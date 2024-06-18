Новости общества

21:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом

20:51, 18.06.2024
Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом. В аэропорту Пхеньяна главу государства встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает РИА «Новости».

О визите Владимира Путина в КНДР стало известно вчера. В стране он пробудет 19 и 20 июня. После посещения Северной Кореи глава государства посетит Вьетнам.

В последний раз Путин был в КНДР еще в 2000 году, председателем Северной Кореи тогда являлся Ким Чен Ир, отец действующего лидера.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также