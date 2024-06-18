Из-за долгов по алиментам за границу не могут выехать 13 тысяч татарстанцев

Фото: Максим Платонов

Невыплата алиментов стала причиной ограничения права на выезд за пределы России для 13 тысяч жителей Татарстана. Об этом сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Анвар Закиров.

По словам Анвара Закирова, граждане, имеющие задолженность по алиментным платежам от 10 тысяч рублей и более, не смогут выехать за границу в туристические или иные поездки. С начала 2024 года временное ограничение на выезд из страны было наложено на более чем 13 тысяч жителей республики, уклоняющихся от уплаты алиментов.

Руководитель Главного управления ФССП по республике также отметил важное нововведение: если ранее такое ограничение действовало в течение шести месяцев с периодическим обновлением, то теперь постановление о запрете на выезд является бессрочным. Единственным условием для его снятия станет полное погашение долга по исполнительному производству.

Анвар Закиров рассказал, что приставы могут «заморозить» долги, если должник принимает решение подписать контракт с Министерством обороны и принять участие в специальной военной операции. При этом исполнительные производства подлежат приостановлению, за исключением исполнительных производств о взыскании алиментов и о взыскании компенсации за причинение ущерба жизни и здоровью.

Стоит подчеркнуть, что с начала года с должников было взыскано более 672 миллионов рублей алиментов — это почти на 286 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Разиль Самигуллин