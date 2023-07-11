ВСУ потеряли с 4 июня более 26 тысяч военных

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, который прибыл с рабочим визитом в Татарстан, пишет RT.

По его данным, за этот период времени российские войска уничтожили 1,2 тысячи танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard, пять французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley. Также было уничтожено 43 американские гаубицы М777 и 46 самоходок.

— ВСУ с 4 июня в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из направлений, — рассказал министр.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Министр обороны добавил, что российские войска перешли в контратаку на Краснолиманском направлении. Они продвинулись «на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту».

Сегодня Шойгу посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова. На предприятии ему рассказали о производстве стратегических ракетоносцев Ту-160. Также глава оборонного ведомства побывал в Набережных Челнах и проинспектировал АО «Ремдизель» и КАМАЗ. Его сопровождал раис Татарстана Рустам Минниханов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов