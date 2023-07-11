Михаил Мишустин: инфляция в России остается одной из самых низких в мире

Показатель инфляции в России остается одним из самых низких в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Он отметил, что с января по начало июля этого года инфляция составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении показатель не превысил 3,5%.

— Это один из самых низких уровней в мире, — приводит RT слова Мишустина, сказанные в ходе заседания в Доме правительства.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным отчитался, что инфляция в РФ на начало июля составила 3,4%, в годовом исчислении ожидается, что не превысит 5%.

— По инфляции вы прекрасно владеете цифрами: на начало июля она составила 3,4 процента. В годовом исчислении, по мнению всех экспертов, она не превысит пяти процентов. Будем смотреть, — сказал Мишустин.

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Маргарита Головатенко