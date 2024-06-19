«Откуда такое наказание — 10 лет?»: в суде Казани с последним словом выступил полпред Дагестана

Фото: Ирина Плотникова

Накануне в Советском райсуде завершились прения по делу о вымогательстве 6,7 млн рублей у казанского бизнесмена. Прокурор запросила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн рублей для обвиняемого отца четырех детей Магомеда Муслимова, председателя общественной организации «Объединение народов Дагестана в Татарстане» и полпреда своей республики на общественных началах, передает журналист «Реального времени».



Сам Муслимов и его адвокаты просили об оправдательном приговоре. В последнем слове подсудимый недоумевал: «Откуда гособвинитель мне вот такое наказание [взял] — 10 лет строгого режима... Что я такого сделал?!»

По версии обвинения, в 2021—2022 годах Муслимов требовал от гендиректора казанского торгового дома «Бел-та» и ООО «Хозрасчетный ремонтно-строительный участок «Казанский» Геннадия Старостина несуществующий долг в 6,7 млн рублей и путем угроз заставил написать договор займа на эту сумму задним числом. Потерпевший смог выплатить только 170 тысяч рублей, а обвиняемый подал на него в суд и на основании того самого договора и расписки выиграл дело.

В суде было установлено — на самом деле должником на указанную сумму являлся знакомый Старостина — Шамиль Мусаев, который при его поддержке познакомился с инвестором и в 2019-м убедил его вложить 6,7 млн рублей в проект восстановления завода под Казанью.

О каком заводе речь, почему по делу допрашивали президента Федерации ММА в Татарстане и как потерпевший просил не сажать подсудимого — в репортаже «Реального времени».