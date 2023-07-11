Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год, документ внесен правительством в Госдуму, сообщает «Интерфакс».



Дефицит федерального бюджета в январе — мае составил 3,295 трлн рублей (2,1% к ВВП). Для финансирования дефицита были задействованы средства Фонда национального благосостояния.

Доходы составили 27,824 трлн рублей, что на 2,802 трлн рублей (или 11%) больше запланированного в законе о бюджете уровня. Нефтегазовые доходы составили 16,238 трлн рублей — на 21% больше запланированного уровня. Это связано с высокими ценами на нефть и природный газ в 2022-м и отдельными изменениями законодательства в нефтегазовой сфере.

Расходы бюджета в 2022 году составили 31,119 трлн рублей — на 31,3% больше запланированного уровня.

Сегодня «Известия» сообщили, что Минфин разрабатывает единый реестр должников федерального бюджета. Рассчитывается, что реестр поможет государственным органам оценить надежность контрагентов на этапе заключения договоров. Функционал позволит сделать процесс госзакупок более прозрачным и рассчитать, что и в какие сроки можно вернуть в казну.



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Маргарита Головатенко