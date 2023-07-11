В Казани ограничат розничную продажу алкоголя в день матча за Суперкубок России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани ограничат розничную продажу алкоголя в день проведения матча за Суперкубок России 2023 года по футболу. Решение принято в целях обеспечения безопасности, следует из постановления, подписанного премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.

Запрет на розничную продажу алкоголя, за исключением его реализации в заведениях общепита, вводится лишь на один день — 15 июля. Он будет действовать на территории вокруг «Ак Барс Арены».

Постановлением Кабмина Татарстана определены следующие границы территорий, на которых 15 июля не допускается розничная продажа алкоголя: по проспекту Амирхана, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.

скриншот realnoevremya.ru постановления Кабмина Татарстана

Напомним, матч за Суперкубок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. На поле выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв.



Из-за проведения матча за Суперкубок в столице Татарстана также ограничат движение транспорта по некоторым улицам. Например, с 15 до 23 часов 15 июля при необходимости закроют ул. Чистопольскую, на участке от проспекта Ямашева до ул. Адоратского, при движении от проспекта Ямашева.



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Татьяна Демина