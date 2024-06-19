В Госдуме предложили ввести дополнительную проверку для интернет-психологов

Фото: Дарья Пинегина

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести дополнительную проверку для позиционирующих себя как психологов пользователей социальных сетей и рекрутерских сервисов. Копии обращений на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова есть в распоряжении RT.

По словам парламентария, в последние годы все большее количество россиян обращается за психологической помощью, однако не все специалисты являются достаточно компетентными.

— Большинство из них — выпускники несертифицированных школ (в том числе онлайн) либо люди, не обладающие никакой спецподготовкой, но зарабатывающие деньги на страхах и тревогах россиян, — подчеркнул Чернышев.

Согласно предложению, после проверки документов аккаунт или сообщество психолога должно получать специальную графическую маркировку «Этому психологу можно доверять». Аккаунты, которые не прошли верификацию, должны помечаться как подозрительные, добавил вице-спикер.

Напомним, в июле — декабре психологи и психотерапевты в Татарстане стали востребованнее на 22%. Активнее всего жители республики стали интересоваться специалистами, которые работают с детьми и подростками (55%).

Елизавета Пуншева