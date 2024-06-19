Во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары погибло не менее 550 паломников

Фото: Максим Платонов

Во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары погибли не менее 550 человек. Тела погибших доставлены в один из крупнейших моргов Мекки. 323 человека из общего числа умерших были гражданами Египта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

В период хаджа температура воздуха в Мекке достигает почти 52 градусов Цельсия. Это часто становится причиной гибели людей или пропажи без вести.

В конце прошлой недели издание Reuters сообщало о смерти 14 паломников из Иордании и пропаже без вести еще 17 человек. По информации агентства, в Мекке находится более 1,8 млн паломников. Во вторник глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил о гибели как минимум 11 паломников из Ирана.

В начале июня в международном аэропорту «Казань» состоялась встреча первой группы татарстанских паломников с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным перед вылетом. Паломники отправились в хадж от официального хадж-оператора в Татарстане — «ДУМ РТ ХАДЖ».

Разиль Самигуллин