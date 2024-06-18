Казань вошла в тройку городов с самыми дорогими квартирами

Фото: Максим Платонов

Казань вошла в тройку городов с самыми дорогими квартирами. Столица Татарстана уступила только Москве и Санкт-Петербургу, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на данные компании «Яндекс Недвижимость».

Лидерами же среди городов-миллионников по доступности квартир в новостройках стали Самара, Воронеж и Пермь. Медианная цена однокомнатных квартир в Самаре в мае составила 105 тысяч рублей. за кв. м, в Воронеже — 118 тысяч рублей, в Перми — 127 тысяч рублей. Для сравнения: в Москве квадратный метр в «однушке» стоит 359 тысяч рублей.

Казань также заняла второе место среди крупных городов России по подорожанию вторичного жилья в мае. Так, в столице Татарстана стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 163 000 рублей.

Разиль Самигуллин