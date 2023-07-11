Экс-зампред ТФБ посадит элитную пятиэтажку в центре Казани за домом Пасмуровой

Как стало известно «Реальному времени», в историческом центре Казани в окружении объектов культурного наследия на улице Большой Красной скоро появится еще один элитный жилой комплекс с подземным паркингом. Пятиэтажный дом возведут во дворе «Дома А.Н. Пасмуровой — И.И. Житницкого — Н.А. Геркена», буквально в 10 метрах от деревянного памятника. Экспертизу проекта заказала компания «Казан утлары». Одноименным бизнес-центром по этому адресу ранее владел бывший главврач РКОБ и совладелец клиники «Третий глаз» Айдар Амиров. Сейчас компания принадлежит некоей Нине Чудиновой, а в ее руководстве — известный казанский банкир Тахир Гайнутдинов, возглавлявший «Булгар банк» до его краха, а еще ранее занимавший пост первого зампредправления «Татфондбанка». Подробности — в материале.

Элитный ЖК позади дома Пасмуровой

В центре Казани по соседству с памятниками истории и культуры возведут многоквартирный жилой дом с подземным паркингом. Под застройку отведен участок земли в 2,7 тыс. кв. м за объектом культурного наследия «Дом А.Н. Пасмуровой — И.И. Житницкого — Н.А. Геркена» на Большой Красной, 49.

Новостройку возведут на месте хозяйственных построек во дворе, в основном это бывшие гаражи, которые должны снести. На первом этаже дома, согласно проекту, будут помещения общественного назначения, со 2-го по 4-й этажи — жилые однокомнатные и трехкомнатные квартиры, при этом жильцов обеспечат лифтом. В подземном паркинге 28 машино-мест. Наибольшая поэтажная площадь квартир не превышает 550 кв. м. Фасад здания выполнят с учетом стилевых, эстетических, утилитарных и экономических требований.

Новостройку возведут на месте хозяйственных построек во дворе. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В начале 2021 года исполком Казани разрешил использовать участок под жилищную застройку: «Предоставить гражданину Ю.В. Чаплыгину разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка кадастровый номер 16:50:010602:526 площадью 2681 кв. м по ул. Большой Красной Вахитовского района г. Казани — среднеэтажная многоквартирная жилая застройка в зоне делового ядра центра города на территориях действия ограничений по условиям охраны памятников истории и культуры», — говорится в постановлении.

Нейтральный цвет фасадов с использованием гранита и песчаника

Юрий Чаплыгин — президент Федерации бадминтона РТ и директор фирмы «Венеция», собственница которой Нина Чудинова также владеет фирмой «Казан утлары», зарегистрированной по тому же адресу, что и памятник дом Пасмуровой, за которым построят пятиэтажку — ул. Большая Красная, 49а.

Проект дома ранее получил одобрение межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Как отметили на заседании, фасады предполагается выполнить с использованием гранита и песчаника, а сам объект соответствует по высоте и по другим параметрам. Нейтральный цвет фасадов позволит не привлекать внимания и не контрастировать с существующими объектами исторического наследия, уточнили эксперты.

Проект одобрен комиссией по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством раиса РТ. Фото: предоставлено realnoevremya.ru сайтом rais.tatarstan.ru,

Проектируемый пятиэтажный дом (1) возведут за домом Пасмуровой — Житницкого (2). Фото: скрин realnoevremya.ru стройгенплана из акта ГИКЭ

Фирму возглавил известный банкир

Компания «Казан утлары» заказала историко-культурную экспертизу проекта строительства дома. Эксперты посчитали, что стройка ЖК не навредит памятникам по соседству. Корреспондент «Реального времени» дозвонился до офиса компании на Большой Красной, и его сотрудники адресовали все вопросы по новостройке Айрату Гайнутдинову. В ответ на просьбу рассказать подробности проекта бизнесмен обещал подумать. Редакция готова опубликовать комментарий по получении.

Сейчас фирмой «Казан утлары» руководит казанский банкир Тахир Гайнутдинов, экс-глава «Булгар банка» и бывший зампред «Татфондбанка». В структуры ТФБ он пришел в 2005 году — руководить управлением регионального развития, через год возглавил чебоксарский филиал банка, а в 2007-м решением совета директоров «Татфонда» был назначен на должность первого заместителя председателя правления. В этой должности он проработал до 2010 года, после чего ушел в «Булгар банк». Здесь он начинал с должности советника председателя совета директоров, а в 2013 году возглавил правление. Банком Тахир Гумарович руководил вплоть до его краха в январе 2017 года.

Сейчас фирмой руководит Тахир Гайнутдинов, экс-глава «Булгар банка«и бывший зампред «Татфондбанка». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Компания «Казан утлары», где он стал директором в ноябре прошлого года, специализируется на покупке и продаже собственного недвижимого имущества. Фирма была учреждена 2 года назад взамен одноименной ликвидированной в 2017-м организации. Учредителем прежнего ООО «Казан утлары» была Тамара Чаплыгина, а до нее — Айрат Гумарович Гайнутдинов, по всей видимости, брат Тахира Гайнутдинова.

Еще ранее компания принадлежала Айдару Амирову, экс-главврачу Республиканской клинической офтальмологической больницы, бывшему совладельцу «Автокредитбанка» и клиники «Третий глаз».

Еще ранее компания принадлежала Айдару Амирову, экс-главврачу РКОБ, бывшему совладельцу «Автокредитбанка» и клиники «Третий глаз». Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Про нынешнего учредителя компании Нину Чудинову мало что известно. Кроме казанских микропредприятий «Венеция» (специализируется на продаже мебели) и «Казань утлары» ей также принадлежит алексеевское ООО «Технохимпром» по оптовой торговле химическими продуктами.

В марте в отношении последнего юрлица возбуждено производство по делу о несостоятельности. В последнем успешном для предприятия 2020 году фирма показала чистую прибыль в 3 млн рублей при годовой выручке в 452 млн рублей, на следующий год организация ушла в убыток, а оборот упал до 284 млн. Еще через год Следком завел уголовное дело против компании, подозревая ее в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — почти на 50 млн рублей.