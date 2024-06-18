Леруа Мерлен» в России проведет ребрендинг и сменит название

Ретейлер «Леруа Мерлен», который работает на российском рынке с 2004 года, объявил о проведении ребрендинга. Компания изменит свое название на «Лемана Про», сообщает издание rg.ru со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках ребрендинга будут заменены вывески магазинов, транспорт, дизайн сайта и приложения, униформа сотрудников и другие элементы корпоративного стиля.

Смена бренда не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов и работу сотрудников. Все гипермаркеты и распределительные центры продолжат свою работу в прежнем режиме. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

В марте французская компания Leroy Merlin объявила о намерении передать управление всеми своими магазинами в России локальному менеджменту. Тогда сообщалось, что решение об уходе не повлияет на работу магазинов.

Разиль Самигуллин