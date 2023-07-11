Смена пола станет основанием для прекращения брака

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Смена пола одним или обоими супругами аннулирует брак, такую поправку поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.



— Те, кто заключили браки как женщина и мужчина, а на самом деле кто-то оказался другого пола в итоге, то эти браки будут аннулироваться, — сказал ТАСС зампред комитета, член фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Комитет предлагает включить поправку в законопроект о запрете смены пола, который был рекомендован им к принятию во втором чтении, которое запланировано на 13 июля. Сейчас основанием для прекращения брака могут стать смерть одного из супругов или заявление одного из них.

Инициативу о запрете смены пола внесли в Госдуму в мае. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» хотят дополнить положением, согласно которому «запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека», включая формирование первичных или вторичных половых признаков. Законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей «по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения».

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Маргарита Головатенко