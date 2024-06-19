Источник: по земельному делу задержана глава КЗИО Альметьевска

Как стало известно «Реальному времени», статус подозреваемой в уголовном деле получила председатель комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского района Ильвира Пузырева. Сначала у нее дома и в подразделении исполкома прошли обыски, после чего Пузыреву доставили на допрос в СК, а на ночь отправили в изолятор временного содержания, сообщают близкие к силовикам источники.



Дело в отношении председателя КЗИО и неустановленных лиц возбудили 16 июня по признакам превышения должностных полномочий и мошенничества в крупном размере (ч.1 ст. 286 и ч.3 ст. 159 УК РФ). В оперативных мероприятиях приняли участие сотрудники ФСБ.

«Пузыреву с неустановленными лицами подозревают в незаконном получении прав на участок 100 кв. м на центральной в Альметьевске улице Ленина», — поделился один из источников «Реального времени», озвучив и предполагаемый период преступления — с 2017 по 2023 год.

Вину Ильвира Пузырева не признает. По некоторым данным, попавший в дело участок несколько лет назад был предметом судебного спора между властями Альметьевска и владельцем, купившим частное строение на этапе фундамента и продолжившим стройку на арендованной у муниципалитета земле. Тогда суд встал на сторону хозяина постройки, отказавшись признавать недействительным договор с новым арендатором. При этом первый договор аренды на эту землю был подписан еще в 2011-м, когда Пузырева в Альметьевске не работала.

Тем временем родственники задержанной обратились с жалобой в прокуратуру, оспаривая действия силовиков.

В региональном управлении СК комментировать претензии в адрес председателя КЗИО Альметьевска отказались.

В указанной должности Ильвира Пузырева трудится последние 8 лет. Сама родом из поселка Актюбинский Аксубаевского района. За плечами — два диплома в сфере юриспруденции, один получала в ТИСБИ, другой в Международном институте экономики и права в Москве.

Карьеру начинала в Азнакаевской больничной кассе в 1996 году — год выдавала полисы обязательного медицинского страхования. Затем еще два года работала делопроизводителем в Азнакаевском райсуде, откуда ушла в районный отдел полиции на должность специалиста миграционной службы.

В 2003-м на год оставила службу в органах власти и устроилась юристом в филиал ООО «Татнефть-УРС», затем вернулась и на протяжении шести лет трудилась приставом-исполнителем в Азнакаево, а в 2010-м возглавила Азнакаевский МФЦ и так себя показала, что через три года пригласили в Казань — директором ГБУ «Уполномоченный МФЦ в Республике Татарстан». В 2015-м Пузырева вновь переехала — теперь в Нижнекамск, где на протяжении почти полутора лет занимала важный пост замглавы исполкома по экономическому развитию. В ноябре 2016-го приняла приглашение о работе главой комитета в исполкоме нефтеграда.