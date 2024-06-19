В Пхеньяне завершились российско-корейские переговоры с участием Владимира Путина и Ким Чен Ына

В Пхеньяне завершились российско-корейские переговоры с участием Владимира Путина и Ким Чен Ына. Общение лидеров прошло в широком составе и продлилось более полутора часов, сообщает РИА «Новости».

Президент России отметил, что подготовлен документ, который станет основой отношений двух стран на длительный срок. Владимир Путин добавил, что отношения между Россией и Северной Кореей основаны на равноправии и взаимном уважении. В завершение глава российской стороны отметил преображение Пхеньяна за 24 года и выразил надежду, что следующая встреча лидеров пройдет в Москве.

В свою очередь лидер Северной Кореи отметил факт того, что отношения России и КНДР вступают в период нового расцвета. Ким Чен Ын подчеркнул роль российской стороны в поддержании стабильности и баланса в мире.

Президент России Владимир Путин прибыл в КНДР с государственным визитом вчера. В аэропорту Пхеньяна главу государства встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Разиль Самигуллин