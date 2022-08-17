Итоги дня: ЧП с российским космонавтом, смертельное удаление зуба, Путин о запретах в борьбе с алкоголизмом
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 17 августа:
- Олег Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра. Во время работ в открытом космосе у космонавта упал заряд аккумулятора скафандра, наземные специалисты решили вернуть его на борт МКС досрочно для подзарядки батареи. С Артемьевым работает космонавт Денис Матвеев. Выход для обоих космонавтов в итоге завершили, здоровью космонавтов ничего не угрожает.
- Эстония подготовит предложения по вопросу о закрытии границы для граждан России, в том числе для тех, кто получил шенгенскую визу в других странах ЕС. Ограничения на въезд для россиян вступают в силу в Эстонии 18 августа — решение от 11 августа касается лишь выданных ею виз и не затрагивает те, что оформлены другими странами шенгенской зоны.
- Разработка проекта планировки и межевания территории под строительство нового здания театра Галиасгара Камала обойдется бюджету Татарстана в 397 тысяч рублей. Это почти в семь раз меньше объявленной начальной цены 2,6 миллиона рублей. Контракт в этом месяце заключили с «Татинвестгражданпроектом», хотя в конце июля Минстрой Татарстана сообщил, что проект получил положительное заключение экспертизы.
- В казанском экстрим-парке «Урам» заменят поврежденное покрытие стритбольной площадки, когда на это появятся средства. Поле необходимо перестелить, на это потребуется 631 тысяча рублей.
- Минобороны России заключило с Зеленодольским заводом им. Горького контракт на строительство партии научно-исследовательских судов для ВМФ. Замминистра обороны Алексей Криворучко вручил на форуме «Армия-2022» новый контракт на поставку кораблей проекта 03182Р. Детали — в материале «Реального времени».
- Бывшего директора «Нэфис Косметикс» и экс-депутата Госсовета Татарстана банкрота Дмитрия Харитонова освободили от долгов. Процедура реализации имущества задолжавшего кредиторам без малого 617,4 млн рублей банкрота завершилась после того, как арбитражному управляющему удалось выручить за выявленные им активы в общей сложности порядка 3,27 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- Экономическая полиция начала проверку истории краха финансовой пирамиды Raf Systems казанского предпринимателя Евгения Иванова. Уголовное дело пока не возбуждено, поскольку от потерпевших заявлений еще не поступало.
- В этом году в Казани приступят к созданию велопешеходного маршрута, который соединит «Чашу» и Кремлевскую набережную со стороны Кремля, набережную со стороны ГИМС и улицу Пролетарскую с разворотом под Ленинской дамбой. Проект планируют реализовать в два этапа.
- Татарстанской строительной компании «Рафф» удалось добиться взыскания убытков с питерского заказчика из-за сорванного тендера. Санкт-Петербургское ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» отказалось от исполнения госконтракта. Подробности — в материале «Реального времени».
- В Казани ремонт подпорной стены на Булаке на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан планируют завершить к сентябрю. На данный момент работы выполнены на 80%.
- В Татарстане в первый класс пойдут более 55 тысяч детей. В общей сложности в новом учебному году обучаться в школах республики будет почти 491 тысяча человек.
- В этом году в Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» направят 6,5 млрд рублей. Большая часть средств вложат в поддержку семей с детьми, на ежемесячные и единовременные выплаты.
- Житель Татарстана, впавший в кому после удаления зуба в одной из поликлиник Нижнекамска, умер. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Нижнекамска начала проверку и контролирует расследование.
- Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с алкоголизмом «нельзя ничего запрещать», в том числе излишне поднимать цены и акцизы, но нужны «простые вещи, но очень эффективные». Проблемы со злоупотреблением спиртными напитками он обсудил с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. В его регионе показатель заболеваемости с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» вырос в 2,6 раза.
- В России малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно. Их можно направить на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или запуск новых производств.
- На 1 июля 2022 года государственный долг Татарстана составляет 92,16 миллиарда рублей, говорится в исследовании «РИА Рейтинг», составленном на основе данных Министерства финансов России. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Набережных Челнах открылся магазин H&M. Несмотря на будний день, в нем образовалась большая очередь. Точной даты открытия магазинов H&M в торговых центрах Казани нет.
- В Казань поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых «Совигрипп» — 65 тысяч доз. Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный».
Ключевые события 175-го дня специальной военной операции России на Украине:
- По данным Минобороны России, в результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Славянска (ДНР) уничтожено более 3 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин и свыше 30 националистов. Высокоточными ударами ВКС России в Херсонской области ликвидировано более 40 националистов и 10 единиц специальной автотехники.
- В Соледаре при доукомплектовании 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных самовольно оставили свои подразделения. Из-за больших потерь она укомплектована менее чем наполовину, доложили в Минобороны России. Около Марьинки (ДНР) больше 50% военнослужащих 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ самовольно оставили боевые позиции и покинули район боевых действий.
- За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в ДНР и 28-й мотопехотной бригады ВСУ у Николаева. Ликвидировано большое число военнослужащих украинского резерва, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области.
- Вооруженными силами России уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и три склада топлива. Российскими средствами ПВО за сутки ликвидированы четыре беспилотника ВСУ, перехвачены баллистическая ракета «Точка-У» у Донецка и семь снарядов РСЗО «Ураган» в районах Никольского и Стаханова (ДНР).
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Татьяна ДеминаОбществоИнфраструктураЭкономикаФинансыБюджетНедвижимостьВластьПроисшествияБизнесОбразованиеМедицинаПромышленностьОПК Татарстан
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