Госдолг Татарстана на 1 июля составил 92,16 млрд рублей — это много или мало?

На 1 июля 2022 года государственный долг Татарстана составляет 92,16 миллиарда рублей. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг», которое составлено на основе данных Министерства финансов России.

Отношение государственного долга республики к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета снизилось с 34,6% в 2021 году до 27,4% в первом полугодии 2022-го. А доля бюджетных кредитов в госдолге Татарстана составляет 96%.

Госдолг Татарстана на 1 июля 2022 года составил 92,16 млрд рублей — это:

$1,51 миллиарда, или €1,49 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Примерно 3,5% от общего размера госдолга всех регионов России — на начало июля он составлял 2,569 триллиона рублей.

от общего размера госдолга всех регионов России — на начало июля он составлял 2,569 триллиона рублей. Около четверти от предполагаемых доходов Татарстана в этом году — по последним данным, они могут составить 355 миллиардов рублей.

от предполагаемых доходов Татарстана в этом году — по последним данным, они могут составить 355 миллиардов рублей. В 2,9 раза меньше максимального госдолга региона — он зафиксирован у Московской области и составляет 269,81 миллиарда рублей.



максимального госдолга региона — он зафиксирован у Московской области и составляет 269,81 миллиарда рублей. В 86 раз больше минимального госдолга — 1,07 миллиарда рублей. Такой уровень зафиксирован в Ненецком автономном округе.

минимального госдолга — 1,07 миллиарда рублей. Такой уровень зафиксирован в Ненецком автономном округе. На 1,45 миллиарда больше , чем в Санкт-Петербурге — 90,71 миллиарда рублей.

, чем в Санкт-Петербурге — 90,71 миллиарда рублей. В 9,2 раза больше , чем в Чувашии — 9,97 миллиарда рублей.

, чем в Чувашии — 9,97 миллиарда рублей. В 3,2 раза больше госдолга Башкирии — 28,52 миллиарда рублей.

госдолга Башкирии — 28,52 миллиарда рублей. Примерно на 10 миллиардов меньше госдолга Свердловской и Нижегородской областей — по 102 миллиарда рублей.

госдолга Свердловской и Нижегородской областей — по 102 миллиарда рублей. На 4,93 миллиарда рублей меньше госдолга Татарстана на начало 2020-го — 97,09 миллиарда рублей.

госдолга Татарстана на начало 2020-го — 97,09 миллиарда рублей. На 6 миллиардов меньше госдолга республики по итогам 2020 года — 98,17 миллиарда рублей.

госдолга республики по итогам 2020 года — 98,17 миллиарда рублей. На 11,9 миллиарда больше госдолга Татарстана в 2012 году — 80,26 миллиарда рублей.

госдолга Татарстана в 2012 году — 80,26 миллиарда рублей. На 1,26 миллиарда рублей меньше госдолга в 2016-м — 93,42 миллиарда рублей.

Дарья Пинегина