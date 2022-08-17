Новости общества

00:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Создание велопешеходного маршрута от «Чаши» до Кремлевской набережной в Казани начнется в этом году

16:45, 17.08.2022 2
Создание велопешеходного маршрута от «Чаши» до Кремлевской набережной в Казани начнется в этом году
Фото: tatarstan.ru

К созданию велопешеходного маршрута, который соединит «Чашу» и Кремлевскую набережную со стороны Кремля, набережную со стороны ГИМС и улицу Пролетарскую с разворотом под Ленинской дамбой, приступят уже в этом году. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Фонда «Институт развития городов РТ».

Проект планируют реализовать в два этапа. На первом от центра семьи «Казан» до ул.Пролетарской проложат дорожку для пешеходов и велосипедистов. На втором этапе ее соединят с Кремлевской набережной со стороны Кремля и со стороны ГИМС.

До конца 2022-го новый маршрут соединят с бульваром «Фестивальный», а затем и с велодорожкой до ул. Сибгата Хакима. Зону вдоль велопешеходной дорожки озеленят и обеспечат освещением.

Фото: tatarstan.ru

Проект станет первой частью построения вело-пешеходного маршрута от Голубых озер и до Волги, общей протяженностью 40 км, рассказала куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

Напомним, о планах проложить велопешеходный маршрут от «Чаши» до Кремлевской набережной стало известно накануне. Он появится в рамках благоустройства территории у центра семьи «Казан», которое проведут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Подписывайтесь на telegram-канал и

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 авг
    ай как хорошо колекторы канализационный проваливаются водопровод разрушается а эти товарищи деньги н а не нужную велодорожку тратят да во всем виноваты велосипедисты точно!!

    в странекроизис у нас водопровод изношен а эти велодорожку!! вы что совсем?

    велосипедистам дорожка нужна ПУСТЬ САМИСТРОЯТ НА СВОИ ДЕНЬГИ не надо балбесов приучать к халяве!
    Ответить
  • Анонимно 17 авг
    Если не по проезжей части - хорошо, хороший маршрут
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также