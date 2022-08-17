Создание велопешеходного маршрута от «Чаши» до Кремлевской набережной в Казани начнется в этом году

К созданию велопешеходного маршрута, который соединит «Чашу» и Кремлевскую набережную со стороны Кремля, набережную со стороны ГИМС и улицу Пролетарскую с разворотом под Ленинской дамбой, приступят уже в этом году. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе Фонда «Институт развития городов РТ».

Проект планируют реализовать в два этапа. На первом от центра семьи «Казан» до ул.Пролетарской проложат дорожку для пешеходов и велосипедистов. На втором этапе ее соединят с Кремлевской набережной со стороны Кремля и со стороны ГИМС.

До конца 2022-го новый маршрут соединят с бульваром «Фестивальный», а затем и с велодорожкой до ул. Сибгата Хакима. Зону вдоль велопешеходной дорожки озеленят и обеспечат освещением.

Фото: tatarstan.ru

Проект станет первой частью построения вело-пешеходного маршрута от Голубых озер и до Волги, общей протяженностью 40 км, рассказала куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина.

Напомним, о планах проложить велопешеходный маршрут от «Чаши» до Кремлевской набережной стало известно накануне. Он появится в рамках благоустройства территории у центра семьи «Казан», которое проведут по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова.

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Татьяна Демина