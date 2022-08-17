Татарстанский застройщик взыскал убытки с питерского заказчика санатория-долгостроя

Бездействие питерского фонда привело к убыткам

Татарстанской строительной компании «Рафф» удалось добиться взыскания убытков с питерского заказчика из-за сорванного тендера. Санкт-Петербургское ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» отказалось от исполнения госконтракта.

Еще в феврале 2016 года по итогам аукциона застройщик заключил с питерским Комитетом по строительству договор на возведение зданий на 300 мест на базе детского туберкулезного санатория «Жемчужина» в поселке Ушково. Объект начали строить в 2013 году и планировали завершить не позднее 18 декабря 2018-го, но подрядчик «СтройИнвестКомплект» не смог выполнить свои обязательства. В итоге заключили новый контракт, который и получила татарстанская компания. Бюджет строительства составлял более 1,8 млрд рублей.

В декабре 2016-го было заключено дополнительное соглашение, согласно которому права заказчика получил петербургский «Фонд капитального строительства и реконструкции», подведомственный Комитету по строительству администрации города. Этим же документом срок выполнения работ продлили на два года — до 15 декабря 2020-го.



За три месяца до первоначального дедлайна — 3 сентября 2018 года — питерский фонд решил отказаться от исполнения контракта. Причиной назвали нарушения татарстанской компанией промежуточных сроков выполнения работ и ненадлежащее исполнение обязательств. Законность этого решения проверялась Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В итоге выяснилось, что «к невозможности выполнения обществом работ» привели действия самого фонда, который ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по предоставлению полного пакета необходимых документов и разрешений». В связи с этим решение питерского учреждения об одностороннем отказе от исполнения контракта с «Раффом» суд признал недействительным.

Фото: yandex.ru

Татарстанская компания потребовала возмещения убытков на 27,5 млн рублей. Из них 20,24 млн — расходы по оплате за банковскую гарантию, почти 626 тысяч — расходы, понесенные в связи с заключением договора страхования строительно-монтажных рисков, а также 4,1 миллиона — расходы на оплату командировок сотрудников общества. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковые требования удовлетворил частично, взыскав в пользу ООО «Рафф» 16,15 млн рублей убытков, из которых 15 млн — расходы по оплате за банковскую гарантию. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, тогда истец подал кассацию.

Ошибка кассационной инстанции

Судебные акты первой и апелляционной инстанций изменил Арбитражный суд Северо-Западного округа. С питерского фонда в пользу ООО «Рафф» взыскано 1,15 млн рублей убытков и 6,7 тысячи расходов по уплате госпошлины. В остальной части исковых требований отказано.

— Изменяя принятые по делу судебные акты, суд кассационной инстанции счел, что поскольку обязанность общества по предоставлению банковской гарантии предусмотрена контрактом, то и расходы в виде уплаченной суммы вознаграждения за ее предоставление в размере 15 000 000 рублей несет подрядчик, и заказчиком данные расходы не возмещаются, — говорится в определении Верховного суда России.

С решением Арбитражного суда Северо-Западного округа ООО «Рафф» не согласилось. Компания посчитала, что расходы на предоставление банковской гарантии в размере 15 млн рублей — ее прямые убытки, которые возникли в результате неправомерного бездействия питерского Фонда капстроительства.

Фото: Максим Платонов

Судебная коллегия Верховного суда России пришла к выводу, что Арбитражный суд Северо-Западного округа допустил нарушение норм материального права при рассмотрении дела, а суды первой и апелляционной инстанций правильно отметили, что наличие обеспечения в виде банковской гарантии — необходимое условие на этапе заключения контракта.

— Факт несения обществом расходов на оплату банковской гарантии обусловлен его намерением заключить государственный контракт и, исполнив его в полном объеме, получить оплату за выполненные работы, за счет которой компенсировать названные расходы, — говорится в определении.

Верховный суд России пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций правомерно квалифицировали в качестве убытков ООО «Рафф» его расходы в виде платы за банковскую гарантию, так как компания была лишена возможности исполнить контракт в полном объеме из-за прекращения его действия по вине питерского фонда. Решение Арбитражного суда Северо-Западного округа отменили.

Чистая прибыль «Раффа» ушла в минус

«Реальное время» подробно рассказывало, как ООО «Рафф» из Сабинского района Татарстана стало победителем крупного тендера на завершение строительства зданий детского туберкулезного санатория «Жемчужина». Тогда за право заключить контракт боролись также ООО «Антарес» из Ленинградской области, московское ООО «ПСК Планк» и петербургское ООО «Евразстрой», но татарстанцам удалось обойти конкурентов, снизив свое предложение на 11 млн рублей от начальной цены.

Победителя определили 28 января 2016 года, а 27 января тендер попытались отменить. Действия питерского Комитета по строительству обжаловала в ФАС компания «Спецстрой», юристы которой посчитали, что в конкурсной документации содержались незаконные требования. В частности, по их мнению, заказчик якобы изначально установил требования к работам и качеству, которые предполагают полное их копирование для получения максимального балла.



По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром «Раффа» является Фирдус Салахиев, который также владеет компанией через управляющую компанию «Орион», зарегистрированную в деревне Афанасьевке Кайбицкого района Татарстана. Ранее компанию «Рафф» считали подконтрольной Фаризу Мухтарову, она известна несколькими девелоперскими проектами на территории Татарстана, в том числе Казани, а также в других регионах России.

Среди проектов фирмы — ремонт кровли плавательного бассейна «Саба», комплексное оснащение КСК «Сабантуй» в Сабинском районе, а также поставка неких товаров для ГУП «Татлизинг». Компания также занималась реконструкцией Регионального центра высокотехнологичной медицинской помощи на базе БСМП в Набережных Челнах. Общая сумма полученных контрактов за 2015—2018 годы — почти 2,45 млрд рублей. Сведения о контрактах за 2019—2022 годы не указаны.

Компания также занималась реконструкцией Регионального центра высокотехнологичной медицинской помощи на базе БСМП в Набережных Челнах. Фото: rik2.ru

В 2012 году стало известно, что «Рафф» через дочерние компании получил контроль над Казанским мясокомбинатом. Тогда акционерами мясокомбината стали несколько юрлиц с примерно равными долями, в том числе непосредственно ОАО «Рафф» и ООО «КС Сервис» (руководитель и собственник компании — Салават Камалов, финдиректор «Раффа»). Председателем совета директоров был избран Рустем Мифтахов — исполнительный директор УК ООО «Рафф+».



Выручка ООО «Рафф» за прошлый год составила 17,55 млн рублей, убытки — 920 тысяч. Чистые активы компании оцениваются в 29,3 млн рублей.

Татьяна Демина