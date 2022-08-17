В Татарстане на реализацию нацпроекта «Демография» направят 6,5 млрд рублей

В Татарстане в 2022 году на реализацию национального проекта «Демография» направят 6,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

Большую часть финансирования — 6,2 млрд рублей — направят на поддержку семей с детьми. Для отдельных категорий семей, воспитывающих детей, предусмотрены ежемесячные и единовременные выплаты.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» в Ново-Савиновском районе Казани начали строить детский сад на 220 мест. По региональному проекту «Спорт — норма жизни» в этом году площадки для подготовки и выполнения нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» будут оборудованы в Альметьевском, Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском, Тетюшском и Верхнеуслонском районах.

Всего в этом году в Татарстане на реализацию национальных проектов предусмотрено 29,4 млрд рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 млрд рублей, еще 10,3 млрд рублей добавят из республиканского бюджета.



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Татьяна Леухина