«Армия-2022»: Криворучко вручил татарстанцам контракты на беспилотники и корабли

Республиканские предприятия ОПК привезли более 30 образцов военной техники в подмосковную «Кубинку»

Бронеавтомобиль «Ахмат», чьим первым покупателем стал глава Чечни Рамзан Кадыров, универсальные десантные корабли от «Ак барса», проверенные беспилотники «Орлан» от опального завода «Электроприбор» — эти образцы военной техники получат российские вооруженные силы в ближайшей перспективе. Вчера на международном форуме «Армия-2022» Минобороны РФ подписало госконтракты на общую сумму более 500 млрд руб. Среди них сюрпризом стал новый контракт с Зеленодольским заводом Горького на строительство партии научно-исследовательских судов для ВМФ РФ.

Форум «Армия-2022» посетили военные из 87 государств

Международный военно-технический форум «Армия-2022» в подмосковной Кубинке оказался не первым с начала военной спецоперации на Украине масштабным выставочным мероприятием, которое проигнорировали представители недружественных западных стран. Тем не менее, международный бойкот ему вовсе не грозил, так как постоянными гостями форума традиционно выступили представители вооруженных сил государств Юго-Восточной Азии, Африки, страны СНГ, которые давно приобретают российское оружие. Они внимательно следят за новинками, прицениваясь к ним на деловых встречах в Кубинке. Это подтвердили и в Минобороны РФ.

Как сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны Александр Осадчук, заявки на участие иностранных делегаций продолжают поступать.

— Если накануне форума такие подтверждения поступили от 72 государств, то по состоянию на 15 августа их количество достигло 87, — сообщил он в приветственной речи.

Так, на форум приехали представители военных ведомств Брунеи, Бангладеша, Венесуэлы. А по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству прошли двусторонние встречи с делегациями Армении, Белоруссии, Бурунди, Ирана, Уганды. Военную продукцию на площадке форума «Армия-2022» представили 32 компании из 6-ти зарубежных стран, уточнил Осадчук.

Зато российские предприятия ОПК представили самую обширную выставочную экспозицию из 28 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. По данным Минобороны РФ, в статической экспозиции принимают участие 1 497 предприятий и организаций.

Фото: newbur.ru

Челнинский «Ахмат» будут собирать быстрее, чем «Тайфун»

Информационный ажиотаж разразился вокруг бронеавтомобиля «Ахмат», разработанного челнинским предприятием «Ремдизель» на основе опыта десантников во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Эта машина с кодовым обозначением З — СТС имеет колесную формулу 6х6 и предназначена она для оперативной доставки группы солдат.

— Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой, — рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.

По его словам, машина была разработана в очень короткие сроки, за 25 дней: «Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты «Тайфуну» Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты».

Почему челнинские конструкторы дали машине имя «Ахмат»? Как пояснили в компании, автомобиль назвали в честь первого президента Чечни в составе РФ Ахмата Кадырова. Первым ее покупателем стал его сын Рамзан Кадыров.

— Он проявил настойчивость и высокую заинтересованность в получении первой партии автомобилей. Она была отправлена в Грозный еще в июне, — рассказали в «Ремдизеле».

А сами требования к машине сформировало само Минобороны РФ. «Ахмат» будут производить крупными партиями в интересах Вооруженных сил России. «Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин — в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача — производиться быстро и много», — уточнил Игорь Зарахович.

Информационный ажиотаж разразился вокруг бронеавтомобиля «Ахмат», разработанного челнинским предприятием «Ремдизель». Фото: riafan.ru

Что покупает Минобороны РФ

На фоне необходимости патрулирования морских границ в Крыму интерес вызвала экспозиция судостроительной корпорации «Ак барс». Впервые в ее состав включили АО «Зеленодольский завод Горького», Зеленодольское проектно-конструкторское бюро и ООО «Судостроительный завод «Залив».

Татарстанские корабелы представили 9 новых модификаций судов разного класса, но в центре внимания оказалась модификация универсального десантного корабля проекта 23900. Проект разработан АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», а их строительство будет вестись в Керчи. Контракт на постройку первых двух был заключен два года назад.

Фото: Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

По словам главы СК «Ак барс» Рената Мистахова, ЗПКБ загружено заказами до 2027 года. «В основном, это военные контракты», — уточнил глава ЗПКБ Жирков.

Это значит, что сами предприятия холдинга обеспечены работой на большую перспективу. Вчера Минобороны РФ дополнило портфель заказов новым контрактам. Замминистра обороны Алексей Криворучко вручил на форуме «Армия-2022" новый контракт на поставку кораблей проекта 03182Р. Речь идет о строительстве новой партии научно-исследовательских судов доля ВМФ РФ. До этого на Зеленодольском заводе успели заложить три суда этого типа.

На пике спроса у российской армии — беспилотники. Вчера были заключены контракты на поставку казанских беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30» (головной исполнитель — питерское ООО «Специальный технологический центр»).

На пике спроса у российской армии — беспилотники. Фото: arms-expo.ru

Получить комментарии у казанского предприятия «Электроприбор» не удалось, так как действующий гендиректор Щацких все еще находится под следствием, хотя уже отпущен из СИЗО.

Кроме того, контракт подписан с другим казанским производителем АО «Эникс» на поставку БПЛА «Элерон-3». «Элероны» участвуют в спецоперации на Украине. Форум «Армия-2022» продлится до 21 августа.