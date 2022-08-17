Новости бизнеса

00:57 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

ТИГП в семь раз скинул цену разработки проекта планировки территории под театр Камала

16:55, 17.08.2022 6
ТИГП в семь раз скинул цену разработки проекта планировки территории под театр Камала
Фото: рендер театра

Изначально выделили 2,6 миллиона рублей

Разработка проекта планировки и межевания территории под строительство нового здания театра Галиаскара Камала не потребует от бюджета Татарстана миллионных затрат, как это предполагалось изначально. Работы обойдутся всего в 397 тысяч рублей, что почти в семь раз меньше начальной цены, объявленной в 2,647 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

На право заняться разработкой проекта претендовали десять конкурсантов, два из которых отозвали свои заявки. Контракт в итоге достался ГУП «Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», которое принадлежит Минстрою Татарстана.

Фото: рендер театра

С бюджетными предложениями заявлялись и другие претенденты. Так, один из участников предложил 410 тысяч, другой — почти 754,5 тысячи. Остальные заявили более высокие суммы, а двое пытались заполучить контракт по начальной цене.

При этом в конце июля «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя Татарстана сообщили, что проект планировки и межевания территории уже получил положительное заключение экспертизы.

Под театр отвели 6,5 га

Напомним, площадь под новое здание театра Камала составит 6,5 га. Объект регионального значения расположится в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной глади озера Нижний Кабан.

— Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях организации территории в связи с планируемым строительством объекта капитального строительства регионального значения «Театр Галиаскара Камала», технического обеспечения транспортного обслуживания, требующихся для обеспечения функционирования объекта, с учетом функционального и территориального зонирования территории, а также межевания территории с целью определения местоположения границы образуемого земельного участка под объект регионального значения, — объясняется в документации.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди усложняющих факторов — потенциальная карстоопасность, подтопление и затопление участка. Работы должны быть выполнены до 20 декабря.

Агрессивное «НЛО с татарами»

Летом 2021 года в столице Татарстана объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала. Его участники прошли через отбор заявок, выбор финалистов и установочную сессию. На последнем этапе архитекторы, в частности, посмотрели спектакль, в котором играли зрители, рассказывавшие о том, чем им важен театр Камала.

Победителя конкурса определили в феврале этого года. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). В него входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия).

Консорциум от «Ваухауса» представил проект, чьи острые стеклянные крыши кто-то сравнил с ракетами, кто-то — с горой снега, а кому-то померещилось «НЛО с татарами». Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала его «агрессивным, милитаристским».

рендер театра

Сами авторы проекта вдохновлялись крышей нынешнего театра Камала и просто ее «размножили» и видоизменили. При этом внутренняя начинка театра притягивала и пугала обильным использованием орнамента, не все образцы которого оказались татарскими.

В июле «Реальное время» выяснило, что консорциум «Ваухаус» разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания — большого, рассчитанного на 600 зрительских мест, универсального — на 200 мест, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводит совещания, где обсуждаются все детали проекта.

Рендер

Приступить к строительству планировали уже в этом году. Что станет с нынешним зданием театра им. Камала, власти Казани пока не решили.

Татьяна Демина
БизнесУслугиНедвижимостьОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 17 авг
    Думаю это правильное решение
    Ответить
  • Анонимно 17 авг
    Зато в мирном на биатлонной базе бабки только так чехлят, ничего не уменьшают, все только увеличивают. Застройщик же не чужой для главы РТ человек.
    Ответить
    Анонимно 17 авг
    Глупости
    Ответить
    Анонимно 17 авг
    На первом эскизе, что там такое красное? На стенах? Типа ковров что ли? Чтоб зимой внутри теплее было? Может в зале и стульев не будет? Только ковры? Намаз держать? (На хрен кому нужен этот театр абсурда и холуйства?)
    Ответить
  • Анонимно 17 авг
    Ого, с чего вдруг
    Ответить
  • Анонимно 17 авг
    Интересно, а что будет на месте старого камаловского театра? Ресторан? Байдарочная спортшкола? Буфет? ( Сортир?)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок