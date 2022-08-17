ТИГП в семь раз скинул цену разработки проекта планировки территории под театр Камала

Фото: рендер театра

Изначально выделили 2,6 миллиона рублей

Разработка проекта планировки и межевания территории под строительство нового здания театра Галиаскара Камала не потребует от бюджета Татарстана миллионных затрат, как это предполагалось изначально. Работы обойдутся всего в 397 тысяч рублей, что почти в семь раз меньше начальной цены, объявленной в 2,647 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

На право заняться разработкой проекта претендовали десять конкурсантов, два из которых отозвали свои заявки. Контракт в итоге достался ГУП «Головная территориальная проектно-изыскательская, научно-производственная фирма «Татинвестгражданпроект», которое принадлежит Минстрою Татарстана.

Фото: рендер театра

С бюджетными предложениями заявлялись и другие претенденты. Так, один из участников предложил 410 тысяч, другой — почти 754,5 тысячи. Остальные заявили более высокие суммы, а двое пытались заполучить контракт по начальной цене.

При этом в конце июля «Реальному времени» в пресс-службе Минстроя Татарстана сообщили, что проект планировки и межевания территории уже получил положительное заключение экспертизы.

Под театр отвели 6,5 га

Напомним, площадь под новое здание театра Камала составит 6,5 га. Объект регионального значения расположится в границах улиц Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и водной глади озера Нижний Кабан.

— Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях организации территории в связи с планируемым строительством объекта капитального строительства регионального значения «Театр Галиаскара Камала», технического обеспечения транспортного обслуживания, требующихся для обеспечения функционирования объекта, с учетом функционального и территориального зонирования территории, а также межевания территории с целью определения местоположения границы образуемого земельного участка под объект регионального значения, — объясняется в документации.

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди усложняющих факторов — потенциальная карстоопасность, подтопление и затопление участка. Работы должны быть выполнены до 20 декабря.

Агрессивное «НЛО с татарами»

Летом 2021 года в столице Татарстана объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала. Его участники прошли через отбор заявок, выбор финалистов и установочную сессию. На последнем этапе архитекторы, в частности, посмотрели спектакль, в котором играли зрители, рассказывавшие о том, чем им важен театр Камала.

Победителя конкурса определили в феврале этого года. Первое место жюри присудило консорциуму под лидерством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). В него входят Kengo Kuma & Associates (Токио, Япония), Werner Sobek AG (Штутгарт, Германия) и ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия).

Консорциум от «Ваухауса» представил проект, чьи острые стеклянные крыши кто-то сравнил с ракетами, кто-то — с горой снега, а кому-то померещилось «НЛО с татарами». Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова назвала его «агрессивным, милитаристским».

рендер театра

Сами авторы проекта вдохновлялись крышей нынешнего театра Камала и просто ее «размножили» и видоизменили. При этом внутренняя начинка театра притягивала и пугала обильным использованием орнамента, не все образцы которого оказались татарскими.

В июле «Реальное время» выяснило, что консорциум «Ваухаус» разрабатывает проектную документацию, в частности детальное планирование основных залов здания — большого, рассчитанного на 600 зрительских мест, универсального — на 200 мест, восточного, камерного и еще нескольких репетиционных, а также необходимых технических помещений, складов и гримерных комнат для артистов. Вместе с проектировщиками театр регулярно проводит совещания, где обсуждаются все детали проекта.



Рендер

Приступить к строительству планировали уже в этом году. Что станет с нынешним зданием театра им. Камала, власти Казани пока не решили.

Татьяна Демина