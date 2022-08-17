В Татарстане по факту смерти мужчины после удаления зубов возбудили дело

Фото: Максим Платонов

Житель Татарстана после удаления зубов оказался парализован и вскоре скончался. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил «РИА Новости» представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.



Потерпевший приехал из Казани в родной Нижнекамск, где ему удалили два зуба. После этого у него начали опухать щека и шея, он обратился к врачу по возвращении в столицу Татарстана.

Во время второй операции у мужчины остановилось сердце. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. После выхода из комы он не мог двигаться и разговаривать, питался только через трубку. Татарстанца выписали в начале июня, но он скончался минувшей ночью.

Фото: pxhere.com

Прокуратура Нижнекамска начала проверку и контролирует расследование. Материалы направили в следственные органы. Дело возбуждено до смерти потерпевшего.

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Маргарита Головатенко