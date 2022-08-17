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В Татарстане по факту смерти мужчины после удаления зубов возбудили дело

15:57, 17.08.2022 4
В Татарстане по факту смерти мужчины после удаления зубов возбудили дело
Фото: Максим Платонов

Житель Татарстана после удаления зубов оказался парализован и вскоре скончался. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил «РИА Новости» представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.

Потерпевший приехал из Казани в родной Нижнекамск, где ему удалили два зуба. После этого у него начали опухать щека и шея, он обратился к врачу по возвращении в столицу Татарстана.

Во время второй операции у мужчины остановилось сердце. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ. После выхода из комы он не мог двигаться и разговаривать, питался только через трубку. Татарстанца выписали в начале июня, но он скончался минувшей ночью.

Фото: pxhere.com

Прокуратура Нижнекамска начала проверку и контролирует расследование. Материалы направили в следственные органы. Дело возбуждено до смерти потерпевшего.

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 авг
    Жесть какая! Как так произошло?
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  • Анонимно 17 авг
    Человек умер, а виновные врачи все еще продолжают работать.
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  • Анонимно 17 авг
    вот так вот ужасы нашего городка врачей у нас нет вообще.
    варчей лечивших надо сажать!!летна 10 тех кто им выдал дипломы сажать лет на 20 и только так! то аппендицит не могут вырезать то стоматологи убивают эй врачи да в ы оборзели
    сажать надо массово врачей вредителей
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  • Анонимно 17 авг
    Да, без зубов - это не жизнь! Такое всякому российскому врачу понятно. Вот, ковид - совсем другое дело!
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