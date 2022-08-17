В Казани ремонт подпорной стены на Булаке планируют завершить к сентябрю

Фото: Максим Кокунин

В Казани ремонт подпорной стены на Булаке на участке от ул. Парижской Коммуны до ул. Татарстан планируют завершить к сентябрю. На данный момент работы выполнены на 80%.

Специалисты восстановили 81 метр стены и 61 метр шапошного бруса. В ближайшее время планируется снять леса и приступить к шлифовке и покраске подпорной стенки, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Напомним, подводная стена на казанском Булаке обрушилась в первой декаде апреля. Виновных в этом городские власти, несмотря на проведенное собственное расследование, не нашли. По результатам обследования участка выяснилось, что упали лишь декоративные плиты, прикрепленные с помощью металлических закладных деталей к железобетонному проходному каналу, который идет вдоль всего Булака и в котором, в свою очередь, проложен трубопровод диаметром 900 миллиметров.

— К сожалению, исполнительной документации не сохранилось, эти работы были выполнены более 30 лет назад. Заодно мы узнали, что у нас есть проходной канал вдоль Булака, в котором пролегает трубопровод. Но время дает о себе знать: металл скоррозировал, и поэтому произошло обрушение этих декоративных плит, — рассказывал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Фото: мэрия Казани

Восстанавливать участок в самом центре столицы Татарстана планировалось на деньги из Резервного фонда финансового управления исполкома Казани. При этом спустя два месяца после обрушения власти Казани заявляли, что стоимость работ не определена.



Изначально ремонт планировали завершить до 30 сентября. На эти цели выделили 30,5 млн рублей из городского бюджета. Ремонтом занимается МУП «Городское благоустройство».

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Татьяна Демина