В Татарстане в этом учебном году в первый класс пойдут 55,2 тысячи детей
В Татарстане 1 сентября начнут обучение в школах 55 299 первоклассников, согласно прогнозным данным Минобрнауки региона.
Всего обучение в 2022/2023 учебном году начнут 490 829 учащихся. Первоклассников от общего количества школьников — 11,3%.
Согласно информации муниципалитетов, в школах Татарстана на начало грядущего 2022/23 учебного года не хватает учителей математического и естественно-научного профилей. Речь идет об учителях, преподающих математику, физику, информатику и химию, выясняло «Реальное время».
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