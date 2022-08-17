Новости общества

00:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане в этом учебном году в первый класс пойдут 55,2 тысячи детей

17:23, 17.08.2022 1
В Татарстане в этом учебном году в первый класс пойдут 55,2 тысячи детей
Фото: Максим Платонов

В Татарстане 1 сентября начнут обучение в школах 55 299 первоклассников, согласно прогнозным данным Минобрнауки региона.

Всего обучение в 2022/2023 учебном году начнут 490 829 учащихся. Первоклассников от общего количества школьников — 11,3%.

Фото: Максим Платонов

Согласно информации муниципалитетов, в школах Татарстана на начало грядущего 2022/23 учебного года не хватает учителей математического и естественно-научного профилей. Речь идет об учителях, преподающих математику, физику, информатику и химию, выясняло «Реальное время».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 авг
    Первоклассников от общего количества школьников — 11,3%. - классика)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также