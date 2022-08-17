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В Казани ищут средства на замену поврежденного дрифтом покрытия в экстрим-парке «Урам»

15:45, 17.08.2022 10
В Казани ищут средства на замену поврежденного дрифтом покрытия в экстрим-парке «Урам»
Фото: realnoevremya.ru

В казанском экстрим-парке «Урам» заменят поврежденное покрытие стритбольной площадки, когда на это появятся средства. Об этом «Реальному времени» сообщила директор парка Мария Крюкова.

Уборка площадки не помогла. На ней по-прежнему виднеются бледные следы от шин. Поле необходимо перестелить, на это потребуется 631 тысяча рублей.

Сейчас средств на это нет, поскольку такие расходы не были запланированы.

Стритбольная площадка в экстрим-парке «Урам» — единственное профессиональное покрытие на открытом воздухе в городе.

В конце июля 19-летний иностранец испортил площадку, начав дрифтовать на ней. Водителя оштрафовали, а машину поставили на штрафстоянку. При этом выяснилось, что у него закончился срок пребывания на территории Российской Федерации. В отношении дрифтера возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

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Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 17 авг
    ищут на парк урам!
    не ищут на ремонт водопровода.
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    Анонимно 17 авг
    Так это они водопровод сгноили?
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    Анонимно 17 авг
    Причем здесь ваш вопрос водопровод не ремонтировали последние 20 лет ЗАДАЧА города ремонтировать водопровод а не этот ненужный урам
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  • Анонимно 17 авг
    Господи, ну испачкалось немного, ну и что? Не порвалось же
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    Анонимно 17 авг
    давайте Вам в квартире нарисуем так-же, ничего? Пойдёт? не порвали же линолеум или ламинат?
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    Анонимно 17 авг
    давайте закроем ваш ненужный урам!! закроем и снсем за ваш счет!! мэриядолжна водпровод ремонтировать! анге эту чепуха понятНоа кто сгноил а никто отслужил! город обязан РЕМОНТИРОВТАЬ ВОДОПРОВОД ИКАНАЛДИЗАЦИЮ!
    город не обязан ремонтировать урам!!!! ТЕБЕЯСНО?!

    кому о ннужен пусть ремонтируют! за свой счет!
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    Анонимно 17 авг
    Из-за царапины на линолеуме полный евроремонт не затевают
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    Анонимно 17 авг
    Урам нужный, отличный парк, но и педантами такими не обязательно быть
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    Анонимно 17 авг
    Вот именно, давайте из-за царапины миллионные ремонты затевать
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  • Анонимно 17 авг
    рифма хлам - урам
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