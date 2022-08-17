В Казани ищут средства на замену поврежденного дрифтом покрытия в экстрим-парке «Урам»

В казанском экстрим-парке «Урам» заменят поврежденное покрытие стритбольной площадки, когда на это появятся средства. Об этом «Реальному времени» сообщила директор парка Мария Крюкова.

Уборка площадки не помогла. На ней по-прежнему виднеются бледные следы от шин. Поле необходимо перестелить, на это потребуется 631 тысяча рублей.



Сейчас средств на это нет, поскольку такие расходы не были запланированы.



Стритбольная площадка в экстрим-парке «Урам» — единственное профессиональное покрытие на открытом воздухе в городе.



В конце июля 19-летний иностранец испортил площадку, начав дрифтовать на ней. Водителя оштрафовали, а машину поставили на штрафстоянку. При этом выяснилось, что у него закончился срок пребывания на территории Российской Федерации. В отношении дрифтера возбудили уголовное дело по ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).



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Татьяна Леухина