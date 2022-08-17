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Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС

16:49, 17.08.2022 1
Эстония планирует не впускать в страну россиян с визами, выданными в других странах ЕС
Фото: realnoevremya.ru

Эстония подготовит возможные предложения по вопросу о закрытии границы страны для граждан России, в том числе для тех, у которых есть шенгенская виза, выданная в других странах ЕС, сообщил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Ограничения для граждан России вступают в силу в Эстонии 18 августа. Решение от 11 августа касается лишь выданных Эстонией виз и не затрагивает визы, выданные другими странами шенгенской зоны, сообщает «Интерфакс».

Ограничения на въезд не коснутся лиц, которым необходим въезд в республику по гуманитарным соображениям, а еще близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в начале августа предложил включить в следующий пакет санкций против России запрет на выдачу ее гражданам шенгенских виз.

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Маргарита Головатенко
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