Правительство России объявило о льготных кредитах малому и среднему бизнесу под 3-4,5%

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства под 4,5% и 3% годовых соответственно. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Льготные кредиты в приоритетном порядке смогут получить малые и средние предприятия, работающие в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса.

Срок действия льготной программы составит три года. Кредит можно будет взять на 10 лет. Ожидается, что до конца этого года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства России.



В мае Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров с наибольшим количеством представителей малого и среднего предпринимательства (МСП), получивших кредитные средства под гарантии и поручительства в первом квартале этого года. За первый квартал в республике кредитные средства с использованием механизмов гарантий и поручительств Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка получили 188 представителей.



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Татьяна Леухина