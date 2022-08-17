Точной даты открытия магазинов H&M в Казани пока нет

Точной даты открытия магазинов H&M в Казани пока нет, выяснило «Реальное время».

Решение об открытии принимается в зависимости от готовности магазина. После этого оно согласовывается с администрациями торговых центров.

Вчера магазин H&M открылся в Челнах. Не обошлось без ажиотажа. Несмотря на будний день, образовались большие очереди.

Фото: wikimedia.org

В марте сеть магазинов Hennes&Mauritz (H&M) приостановила продажи в России. В Казани есть четыре магазина сети. Они расположены в торговых центрах «Мега», «Южный», «Парк Хаус» и KazanMall. 18 июля Н&M объявила об уходе из России.

Позже компания объявила, что с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи. Как уточняли «Реальному времени» на горячей линии магазина, распродажа будет проходить в офлайн-магазинах. Отдельно подчеркивалось, что понижения цен в связи с распродажей не планируется.

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Татьяна Леухина