В поликлиники Казани поступило 65 тысяч доз вакцины «Совигрипп»

В Казань поступила первая партия вакцины против гриппа для взрослых «Совигрипп», сообщили в мэрии города.



Сделать прививку казанцы могут в поликлиниках по месту жительства и в мобильном пункте вакцинации в ТЦ «Южный». Первая партия поступила в поликлиники в количестве 65 тысяч доз.

«Совигрипп» — инактивированная вакцина для профилактики гриппа. Противопоказания к ее применению: аллергия на куриный белок или иные компоненты вакцины, а также сильные реакции на предыдущие прививки от гриппа.

Фото: realnoevremya.ru

Первая партия вакцины против гриппа поступила в Татарстан 16 августа. Врачи рекомендуют пройти процедуру вакцинации до наступления осени, так как этот период считается традиционным сезоном подъема заболеваемости респираторными инфекциями.



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Маргарита Головатенко