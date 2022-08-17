Полиция проводит проверку краха финпирамиды Raf Systems казанца Евгения Иванова

Проект не прожил и года



Экономическая полиция начала проверку истории краха финансовой пирамиды Raf Systems казанского предпринимателя Евгения Иванова, сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ.

В министерстве уточнили — уголовное дело пока не возбуждено, поскольку от потерпевших заявлений еще не поступало.



Криптовалютный инвестиционный проект Raf Systems был создан Евгением Ивановым в апреле 2021 года. Вкладчикам предлагали получить доход в размере 17—22% от вклада. За регистрацию нужно было заплатить от 100 долларов в биткоинах.

В итоге проект не прожил и года — ЦБ РФ сначала внес его в число компаний с признаками финансовой пирамиды, а в феврале этого года казанский бизнесмен заявил о закрытии Raf Systems, пообещав вкладчикам выплатить долги в течение пяти лет, и покинул страну.

Фото: beboss.ru

«Вот такой вот тупик»

«Реальному времени» удалось пообщаться с потерпевшими вкладчиками Raf Systems. Компания зарегистрирована в Великобритании, по этой причине и возникают сложности с подачей заявлений.

— Я бы, знаете, как сказал: «кидок в законе». Оно по сути дела так и получается. Они [Евгений Иванов и партнеры] знали изначально, что это будет кидалово, что это будет хайп. Контора зарегистрирована в Великобритании. Чтобы с ними официально судиться… Если ты обратишься куда-то, например, вам скажут: «А где?» Акт сверки у меня есть, скрин у меня есть. Они не отрицают, что должны. Это вроде как на мошенничество не тянет. Если претензию подавать там, допустим, то подавать надо по закону Великобритании. Кто, что? Это все переводы, это все деньги. Вот такой вот тупик. Вот я говорю: «кидок в законе», — отметил собеседник издания.

Почту проект принимает по адресу в Лондоне. Директором с 8 апреля 2021 года является как раз Евгений Иванов.

«Поверили этой простецкой фамилии. Евгений Иванов — что может быть проще?»

Один из обманутых вкладчиков, пожелавший остаться неизвестным, рассказал «Реальному времени», что в регионах России были так называемые рафоводы.

— Работаю поваром, коллега по цеху предложил, соответственно, подзаработать на инвестициях. Наш регион — это Республика Марий Эл. По соседству с вами, где вы работаете. В каждом регионе, значит, у этого Raf был так называемый рафовод. То есть старший в регионе, под которым уже была сетка вот эта. Этот старший — Олег Савельев в Марий Эл. На него зарегистрирована так называемая небольшая контора, якобы он занимается там инвестициями разного рода. По ряду порядков якобы он тоже этим Raf руководил, и там люди зарабатывали. Соответственно, что и вызвало доверие у вкладчиков, — говорит собеседник. — Он подробно рассказывал, что это никакой там не «хайп-проект», что это все реальность, что это работает, скинул свои скрины, что он там уже зарабатывает. Ну и как бы поверили этой простецкой фамилии. Евгений Иванов — что может быть проще? Ну и поверили в то, что у него есть еще проекты, в которые он вкладывался. То есть у него будет якобы чем с нами рассчитаться. Ну и, соответственно, мы тоже влезли в эту тему.

Фото: скриншот

Собеседник издания, продолжая историю, рассказал, что поначалу все работало:

— Месяца четыре (проект был создан в апреле 2021-го, — прим. ред.). Потом с октября снизились уже выплаты по ставкам. Ну и в конечном итоге дальнейшую структуру вы уже знаете. То есть все это просто схлопнулось. Когда мы приехали к этому нашему так называемому рафоводу — мы его прозвали, потому что мы состояли в его сетке. У нас суммы не такие большие, кто-то на $350 там погорел, кто-то — на $500, кто-то — на $1000, а он говорит: «Ну а что вы, ребята. Я на полмиллиона погорел». Ну я не думаю, что если бы он на полмиллиона пролетел, он бы заявление не написал, не обратился бы в правоохранительные органы.

Мужчина объяснил, почему вкладчики не стали писать заявления в полицию.

— Это криптовалюта. Законных рычагов по взысканию данных долгов нет, они еще слабо отработаны. Значит, будет больше беготни, скажем так. Но жалко тех людей, у кого крупная сумма. Вот на нашем форуме я знаю, что среди вкладчиков есть люди, кто намного больше пострадал, чем мы. Чем наш ранг, где не вернулось $350—$500. Согласитесь, это не та сумма, чтобы идти к адвокату и так далее, — пояснил причину собеседник издания.

К тому же, по его словам, сначала была вера в то, что деньги все-таки вернут:

— То есть изначально же он официально выступил, он запустил ролик: «Да, ребят, вот так-то так, тут у меня не получилось, тут кризис, провал-обвал там. Вот ваш личный кабинет. Я не отрицаю, что я вам всем должен. Я вам всем заплачу в течение пяти лет». Поначалу это как-то тоже держало, но потом-то уже все это как карточный домик.



Фото: скриншот

Дарья Пинегина