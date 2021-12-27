В международном аэропорту Казани открылся «Макдоналдс»

26 декабря 2021 года в первом терминале международного аэропорта «Казань» открылось новое предприятие «Макдоналдс». Это 20-е, юбилейное, предприятие «Макдоналдс» в столице Татарстана. Первое открылось в Казани 30 апреля 1999 года на ул. Баумана.

Мы с большой радостью открыли в Казани 20-е, юбилейное предприятие. Наши предприятия работают в Татарстане уже 22 года, и за это время мы достигли действительно больших результатов.

«Макдоналдс» инвестировал в экономику республики более 3,5 миллиарда рублей, свыше 200 миллионов рублей перечислил на благотворительные проекты. Все это стало возможным благодаря активной поддержке правительства Татарстана и, конечно, доверию наших гостей, которых мы с удовольствием принимаем уже больше 20 лет», — прокомментировал событие генеральный директор ООО «СПП» Александр Калинин.



Открытие предприятия «Макдоналдс» в воздушной гавани отвечает интересам и бизнеса, и авиапассажиров. В непринужденной атмосфере можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями или коллегами.



«Мы ведем непрерывную работу над расширением сервисной линейки и стремимся соответствовать запросам пассажиров. Как результат, в этом году аэропорт «Казань» улучшил свою позицию на 14 пунктов в рейтинге «Топ-100 аэропортов мира» (World’s Top 100 Airports 2021), а в категории «Лучшие аэропорты России и СНГ» (Best Airports in Russia and CIS 2021) казанский аэропорт занял 4-е место, опередив столичные аэропорты Домодедово и Внуково.

Аэропорт «Казань» предоставляет собою площадку, обладающую высоким коммерческим потенциалом. Возрастают объемы пассажирских перевозок, и вместе с ними, как мы видим, все более серьезным становится интерес к аэропорту со стороны крупнейших игроков.

Приход в аэропорт столицы Татарстана мирового лидера сферы общественного питания в сегменте быстрого обслуживания является очередным большим шагом в рамках развития аэропорта в русле концепции аэротрополиса», — прокомментировал генеральный директор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов.

Новая точка на карте гастрономического бренда открыта ООО «СПП» — крупнейшим франчайзи «Макдоналдс», под управлением которого находится 95 предприятий быстрого обслуживания в 24 городах России. Помимо ресторанного бизнеса компания известна реализацией большого количества благотворительных проектов. Так, ранее в декабре этого года в рамках ежегодного благотворительного проекта представители «Макдоналдс» передали бесплатной семейной гостинице «Дом Роналда Макдоналда» сертификат на 1 млн рублей.