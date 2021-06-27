На Кремлевской набережной в Казани открылся «Макдоналдс»
На Кремлевской набережной в Казани открылся «Макдоналдс» — это уже 19-й ресторан быстрого питания в татарстанской столице.
Вместительность заведения — 240 посадочных мест. Имеется летняя веранда. В день открытия ресторана в него выстроилась большая очередь.
В Нижнекамске появится второй в городе «Макдоналдс». Против его строительства выступали некоторые местные жители, так как его планировалось возвести рядом с жилым домом.
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