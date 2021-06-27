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На Кремлевской набережной в Казани открылся «Макдоналдс»

08:49, 27.06.2021
На Кремлевской набережной в Казани открылся «Макдоналдс»
Фото: pixabay.com

На Кремлевской набережной в Казани открылся «Макдоналдс» — это уже 19-й ресторан быстрого питания в татарстанской столице.

Вместительность заведения — 240 посадочных мест. Имеется летняя веранда. В день открытия ресторана в него выстроилась большая очередь.

В Нижнекамске появится второй в городе «Макдоналдс». Против его строительства выступали некоторые местные жители, так как его планировалось возвести рядом с жилым домом.

Маргарита Головатенко
БизнесОбщество Татарстан
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