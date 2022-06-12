В Москве открылся первый обновленный «Макдоналдс» под вывеской «Вкусно — и точка»

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Сегодня в Москве открылся первый ресторан бывшей сети «Макдоналдс» под новым названием «Вкусно — и точка». Наименование держали в секрете до самого последнего момента, сообщает «РИА Новости».

Как сообщается, даже сотрудники ресторана не знали, как же будет называться обновленная сеть быстрого питания. Однако, именование «Вкусно — и точка» пришлось по вкусу не всем. Некоторые жители столицы говорят, что «Весело и вкусно» или «Дядя Ваня» им нравились больше.

По словам генерального директора сети Олега Пароева, уже завтра, 13 июня, в стране откроются 50 ресторанов обновленной сети, а до конца июня их будет около 200. В ближайшие 5—6 лет количество заведений планируется увеличить с 850 до одной тысячи.



9 июня сеть представила новый логотип, на котором будут изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Отмечается, что зеленый фон, на котором расположены предметы, символизирует качество продукции и обслуживания. Кроме того, с сегодняшнего дня сеть общественного питания запускает новую рекламную кампанию с использованием данного товарного знака.

В Казани все рестораны «Макдоналдс» уже закрылись. Их, как и другие точки общепита по всей России, ждет ребрендинг. Около «Макдоналдс» в «Корстоне» и на Фатыха Амирхана скамейки, столы и стулья обернуты пленкой. Зонты с логотипом ресторана, которые стояли на верандах, убрали еще накануне.

«Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года. Так, из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров, таких как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях. Вместе с этим цены на все остальные позиции заметно увеличились.



Артем Гафаров