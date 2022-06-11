В России каждую неделю планируется открывать до 80 ресторанов бывшей сети McDonald’s

Предприниматель Александр Говор, купивший сеть ресторанов общественного питания McDonald's, заявил о намерении открывать от 50 до 80 обновленных заведений в неделю. Об этом сообщает ТАСС.

— Завтра мы открываем 15 ресторанов, затем мы еще открываем до 50 ресторанов буквально в течение недели по Москве и Московской области и каждую неделю будем открывать от 50 до 80 ресторанов. За полтора-два месяца мы откроем все 850 ресторанов, — заявил он.

Говор отметил, что первые рестораны откроются в Москве и Московской области, а затем на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

Вчера приложение McDonald’s обновилось и теперь называется «Мой бургер». На стартовой странице пользователям предлагается перейти в App Store и загрузить его. Кроме того, сеть ресторанов также опубликовала новое меню. «Реальное время» сравнило актуальный ассортимент блюд с тем, что предлагался покупателям 11 февраля этого года.

Из нового меню исчезли несколько традиционных бургеров, таких как «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «Монблан» в разных вариациях, а также все салаты («Цезарь», «Цезарь с креветками», «Овощной») и «Шримп Ролл». Кроме того, из перечня стартеров убрали средний картофель по-деревенски, а из десертов — «МакФлури».Напомним, 2 июня Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. В начале июня ООО «Макдоналдс» сменило название на «Система ПБО».

Фото: realnoevremya.ru

Накануне сеть заведений быстрого питания, которая заменит McDonald's, показала новый логотип. На эмблеме изображены две палочки картошки фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого. Зеленый фон символизирует качество продукции и обслуживания.

McDonald's объявил о приостановке работы своих ресторанов в России в начале марта, спустя некоторое время после начала спецоперации на Украине. В сообщении компании указывалось, что она продолжит платить своим 62 тысячам сотрудников зарплату. В России насчитывается 850 ресторанов McDonald's. 16 мая компания заявила о полном уходе с российского рынка.

Максим Кокунин