Убытки McDonald's из-за прекращения работы в России и на Украине достигли $127 млн

Фото: Максим Платонов (архив)

В результате приостановки деятельности на территории России и Украины американская корпорация McDonald's понесла убытки в объеме $127 млн. Такие данные приводятся в отчете компании за I квартал текущего года.

Отмечается, что $27 млн приходится на аренду, услуги и зарплату сотрудников. Еще $100 млн было потеряно из-за списания продуктов, которые могут испортиться из-за закрытия торговых точек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем не менее результаты работы McDonald's оказались более позитивными, чем предполагали эксперты. Общая выручка по итогам I квартала поднялась на 11% — до $5,66 млрд, передает ТАСС.

Американская корпорация объявила о приостановке работы в России в начале марта. Несмотря на это, некоторые рестораны все же продолжили принимать посетителей. Например, Татарстан оказался в числе регионов-лидеров по количеству работающих McDonald’s.

Диана Жиленкова