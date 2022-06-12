Новый владелец сети McDonald’s в России заявил, что купил ее за «символическую плату»

Фото: кадр видео

Американская корпорация McDonald's Corp. продала свой российский бизнес за «символическую плату», заявил новый владелец сети в РФ Александр Говор.

Сумма сделки неизвестна, при этом она предусматривает опцион на обратный выкуп.

— Мы по плану должны инвестировать 6,5-7 млрд рублей только в этом году (...) Это огромная сумма, которую я должен внести, которая в договоре имеется, — цитирует его "Интерфакс".

Сегодня первый обновленный «Макдоналдс» открылся в Москве. В качестве нового названия ресторанов в России выбрано «Вкусно — и точка», заявил генеральный директор компании Олег Пароев. По его словам, уже завтра, 13 июня, в стране откроются 50 ресторанов обновленной сети, а до конца июня их будет около 200. В ближайшие 5—6 лет количество заведений планируется увеличить с 850 до одной тысячи.