ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald’s
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как считают в ФАС, данная сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания. В результате сохранятся рабочие места для персонала, также будет обеспечена дальнейшая деятельность организации в пределах российской территории.
— «Клуб-Отель» планирует приобрести у американской компании «Макдоналдс Корпорейшн» 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс», — говорится в сообщении ведомства.
На этой неделе стало известно, что бизнесмен Александр Говор получил 100% ООО «Клуб Отель». Он приобретает все ресторанное портфолио российского McDonald's и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
Ожидается, что сеть ресторанов откроется под новым брендом 12 июня. Точный график открытия заведений станет известен позднее.
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