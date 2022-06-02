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ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald’s

19:59, 02.06.2022
ФАС одобрила сделку по покупке российского бизнеса McDonald’s
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald's. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как считают в ФАС, данная сделка не ограничит конкуренцию на рынке услуг общественного питания. В результате сохранятся рабочие места для персонала, также будет обеспечена дальнейшая деятельность организации в пределах российской территории.

Фото: realnoevremya.ru

— «Клуб-Отель» планирует приобрести у американской компании «Макдоналдс Корпорейшн» 100% уставного капитала ООО «ДВРП» и ООО «Макдоналдс», — говорится в сообщении ведомства.

На этой неделе стало известно, что бизнесмен Александр Говор получил 100% ООО «Клуб Отель». Он приобретает все ресторанное портфолио российского McDonald's и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Ожидается, что сеть ресторанов откроется под новым брендом 12 июня. Точный график открытия заведений станет известен позднее.

Диана Жиленкова
Бизнес

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