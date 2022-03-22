Главное к утру: исключение Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей, ЕС одобрил оборонную концепцию
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 22 марта:
- Instagram* и Facebook* исключат из реестра социальных сетей, а компанию Meta** — из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Российским СМИ запрещено демонстрировать логотип организации Meta** и принадлежащих ей социальных сетей Facebook* и Instagram*.
- У Парижа отсутствуют планы по передаче Украине замороженных активов российского Центробанка. Ранее власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран.
- УНИКС проиграл «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась со счетом 80:84. УНИКС потерпел третье поражение в сезоне и не смог вернуться на 1-е место в турнирной таблице. У команды 14 побед в 17 матчах.
- Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Глеб Кузьмин, Виктор Тихонов и Николай Кулемин. В составе «Трактора» единственным голом отметился чешский форвард Томаш Гика.
- Совет ЕС одобрил оборонную концепцию Евросоюза под названием «Стратегический компас ЕС». Документ рассчитан на период до 2030 года и включает решение создать силы быстрого реагирования ЕС численностью 5 тысяч человек. В концепции говорится, что в сфере обороны и безопасности ЕС будет «дополнять НАТО». Отмечается, что концепция разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.
* Соцсети, признанные в России экстремистскими
**Запрещенная в России организация
Маргарита ГоловатенкоОбщество БашкортостанТатарстан
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