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«Салават Юлаев» выиграл в третьем матче «Трактором» и повел в серии

20:17, 21.03.2022
«Салават Юлаев» выиграл в третьем матче «Трактором» и повел в серии
Фото: hctraktor.org

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча проходила на «Уфа Арене».

В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Глеб Кузьмин, Виктор Тихонов и Николай Кулемин. В составе «Трактора» единственным голом отметился чешский форвард Томаш Гика.

Таким образом команда Томи Лямся повела в серии — 2—1. Следующий матч пройдет также в Уфе в среду, 23 марта. Начало встречи — 17:00 по московскому времени и в 19:00 — по уфимскому.

Справка

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

21 марта

«Уфа Арена»

Голы:

  • Кузьмин, 10:19
  • Тихонов, 23:44 (бол.)
  • Кулёмин, 59:53
  • Гика, 37:03 (мен.)

СпортХоккейОбщество Башкортостан

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