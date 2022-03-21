«Салават Юлаев» выиграл в третьем матче «Трактором» и повел в серии
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина с челябинским «Трактором» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Встреча проходила на «Уфа Арене».
В составе «Салавата Юлаева» шайбы забросили Глеб Кузьмин, Виктор Тихонов и Николай Кулемин. В составе «Трактора» единственным голом отметился чешский форвард Томаш Гика.
Таким образом команда Томи Лямся повела в серии — 2—1. Следующий матч пройдет также в Уфе в среду, 23 марта. Начало встречи — 17:00 по московскому времени и в 19:00 — по уфимскому.
Справка
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
21 марта
«Уфа Арена»
Голы:
- Кузьмин, 10:19
- Тихонов, 23:44 (бол.)
- Кулёмин, 59:53
- Гика, 37:03 (мен.)
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