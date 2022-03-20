Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 млрд

Власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.



Он упомянул, что во Франции заморозили недвижимость, принадлежащую примерно 30 россиянам, общей стоимостью в «полмиллиарда евро», сообщает ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова

В финансовых учреждениях Багамских островов находятся порядка $3 млрд российских активов. По данным регулятора, в секторе находилось около $420 млн в виде депозитов и $2,5 млрд в депозитарных или трастовых активах.

Маргарита Головатенко