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Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 млрд

15:25, 20.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 2
Франция заморозила активы Банка России на сумму €22 млрд
Фото: pixabay.com

Власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран, сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Он упомянул, что во Франции заморозили недвижимость, принадлежащую примерно 30 россиянам, общей стоимостью в «полмиллиарда евро», сообщает ТАСС.

Фото: Анна Сейтумерова

В финансовых учреждениях Багамских островов находятся порядка $3 млрд российских активов. По данным регулятора, в секторе находилось около $420 млн в виде депозитов и $2,5 млрд в депозитарных или трастовых активах.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБанкиФинансыОбщество

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:07
    Прямо чудеса - так ловко кошелек свой немцам подкинули. Наверное, затем, чтобы потом процент за пользование чужими средствами потребовать.
    Да и не просто так чиновники инобанкам деньги в рост давали, не за красивые глаза.
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  • Анонимно 17:26
    Какой дурак отправил во Францию 22 миллиарда рублей и теперь ими нельзя воспользоваться - французами заморожены! Это же надо иметь такую голову, чтобы народные деньги, да в таком количестве, передали враждебному государству! По-видимому, учились на двойки-тройки, или совершенно некомпетентные люди работают с народными деньгами!
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