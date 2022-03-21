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Франция не планирует передавать Украине замороженные активы ЦБ России

23:20, 21.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Франция не планирует передавать Украине замороженные активы ЦБ России
Фото: pixabay.com

У Парижа отсутствуют планы по передаче Украине замороженных активов российского Центробанка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Вчера власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, в стране заморозили недвижимость, принадлежащую примерно 30 россиянам, общей стоимостью в «полмиллиарда евро».

Фото: wikipedia.ru

Ранее СМИ сообщили, что власти Евросоюза обсуждают возможность передачи замороженных российских активов в ЕС Украине.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

Татьяна Леухина
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