Франция не планирует передавать Украине замороженные активы ЦБ России

У Парижа отсутствуют планы по передаче Украине замороженных активов российского Центробанка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Вчера власти Франции заморозили активы Банка России на €22 млрд, а еще счета и недвижимость частных лиц, которые попали под антироссийские санкции западных стран. По словам министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, в стране заморозили недвижимость, принадлежащую примерно 30 россиянам, общей стоимостью в «полмиллиарда евро».



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Ранее СМИ сообщили, что власти Евросоюза обсуждают возможность передачи замороженных российских активов в ЕС Украине.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что из-за санкций западных стран, заблокировавших доступ РФ к части золотовалютных резервов, страна лишилась возможности использовать $300 млрд своих резервов.

Татьяна Леухина