Совет ЕС одобрил оборонную концепцию до 2030 года

Совет ЕС одобрил оборонную концепцию Евросоюза под названием «Стратегический компас ЕС». Документ рассчитан на период до 2030 года и включает решение создать силы быстрого реагирования ЕС численностью 5 тысяч человек.

В концепции говорится, что в сфере обороны и безопасности ЕС будет «дополнять НАТО».

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Отмечается, что концепция разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

— Более сильный в вопросах обороны и безопасности Евросоюз будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять [возможности] НАТО, которое останется основой безопасности своих стран-членов, — приводит ТАСС выдержки из документа.

Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за ее пределами. В начале марта, после начала спецоперации на Украине, он отмечал, что 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Татьяна Леухина