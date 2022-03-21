Новости общества

00:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Совет ЕС одобрил оборонную концепцию до 2030 года

20:36, 21.03.2022 1
Совет ЕС одобрил оборонную концепцию до 2030 года
Фото: pixabay.com

Совет ЕС одобрил оборонную концепцию Евросоюза под названием «Стратегический компас ЕС». Документ рассчитан на период до 2030 года и включает решение создать силы быстрого реагирования ЕС численностью 5 тысяч человек.

В концепции говорится, что в сфере обороны и безопасности ЕС будет «дополнять НАТО».

Фото: pixabay.com

Отмечается, что концепция разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС под руководством Жозепа Борреля с 2020 года и не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

— Более сильный в вопросах обороны и безопасности Евросоюз будет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности и будет дополнять [возможности] НАТО, которое останется основой безопасности своих стран-членов, — приводит ТАСС выдержки из документа.

Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс фокусирует свои усилия на том, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за ее пределами. В начале марта, после начала спецоперации на Украине, он отмечал, что 130 самолетов, более 200 кораблей от крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 мар
    Не надо было европейцам вскармливать человеконенавистнический,бендеровский фашизм в украине.
    Теперь России приходиться разгребать за всех эти афгиевы конюшни...
    Глiб
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также