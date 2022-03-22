Instagram* и Facebook* исключат из реестра соцсетей

Instagram* и Facebook* исключат из реестра социальных сетей, а компанию Meta** — из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Российским СМИ запрещено демонстрировать логотип организации Meta** и принадлежащих ей социальных сетей Facebook* и Instagram*, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Решение вступает в силу немедленно. На WhatsApp оно не распространяется.

В реестр соцсетей в России включены Twitter, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Livejournal и другие.



* Соцсети, признанные в России экстремистскими

**Запрещенная в России организация

Татьяна Леухина