Главное к утру: «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик», Киев обратился в Совет Безопасности ООН
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 17 февраля:
- В Москве было подписано трехстороннее соглашение между Минюстом России, ФСИН РФ и правительством Татарстана по сотрудничеству в вопросах реализации положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года. Так, в республике планируют расширить сети исправительных центров, в том числе на базе предприятий. Благодаря этому появится возможность создать дополнительные места для размещения осужденных к принудительным работам и чаще применять наказания, которые не будут связанны с изоляцией.
- В Москве задержали бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья и его сына. У них дома прошел обыск, изъята вся техника. Обыски прошли по уголовному делу по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным следствия, бывший профессор МГИМО делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном telegram-канале «Генерал СВР». По делу назначат лингвистическую экспертизу.
- Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в контрольном матче. Игра завершилась со счетом 6:2 (1:1, 5:0, 0:1) в пользу казанцев. По дублю оформили нападающие Эрик Фер и Николай Коваленко.
- В Татарстане судебные приставы исполнили решение суда о выселении семьи из квартиры, которая не принадлежала им. Несмотря на то, что квартиру приобрели на торгах, прежние владельцы покидать жилье не хотели. Накануне у входа в подъезд находилось большое количество людей, препятствовавших входу приставов в подъезд. Судебный пристав-исполнитель получила травму руки, а второму сотруднику в целях самозащиты пришлось использовать электрошокер. В конечном итоге был составлен акт о выселении, жилье передали новому владельцу. А в отношении лиц, препятствовавших исполнению решения суда и совершивших противоправные действия, составили протоколы об административном правонарушении.
- В Набережных Челнах прохожие обнаружили мертвого мужчину в подземном переходе у остановки «Бульвар Домостроителей». Рядом с ним находилась растерянная женщина. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выяснили, что 72-летний мужчина шел в поликлинику вместе с женой. Но в подземном переходе ему стало плохо и он скончался.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обратился в Совет Безопасности ООН из-за инициативы Госдумы РФ о признании независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). По его словам, постановление Госдумы подрывает минские договоренности и процесс мирного урегулирования. Министр призвал рассмотреть вопрос на заседании по имплементации минских соглашений, которое состоится сегодня.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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